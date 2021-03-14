СМИ: США не могут установить контакт с КНДР

Власти США с середины февраля предпринимали попытки "по разным каналам" связаться с представителями КНДР, но ответа так и не получили

Власти США с середины февраля предпринимали попытки "по разным каналам" связаться с представителями КНДР, но ответа так и не получили.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в вашингтонской администрации.

"До настоящего момента мы не получили какого-либо ответа из Пхеньяна", - проинформировал он.

Ранее, генсек ООН Антониу Гутерреш сожалеет в связи с недавним разрывом контактов между Пхеньяном и Сеулом, призывает США, КНДР и Южную Корею возобновить диалог для достижения полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова.