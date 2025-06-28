СМИ: США не использовали противобункерные бомбы при ударе по ядерному объекту в Исфахане

Военные США не стали наносить удар противобункерными бомбами по иранскому ядерному объекту в Исфахане, который оказался расположен слишком глубоко под землей, его нельзя было поразить таким оружием.

Военные США не стали наносить удар противобункерными бомбами по иранскому ядерному объекту в Исфахане, который оказался расположен слишком глубоко под землей, его нельзя было поразить таким оружием.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Во время брифинга в четверг председатель Объединенного комитета начальника штабов генерал Дэн Кейн заявил, что в минувшие выходные (в ночь на 22 июня - ред.) военные США не применяли противобункерные бомбы по одному из крупнейших иранских ядерных объектов, потому что тот находился слишком глубоко, и бомбы, вероятно, не были бы эффективны", - информирует телеканал.

По данным CNN, в Вашингтоне полагают, что в Исфахане под землей хранили 60% иранского обогащенного урана. По этой цели США нанесли удары лишь крылатыми ракетами Tomahawk с подводной лодки. При этом бомбардировщики B-2 сбросили бомбы на объекты в Фордо и Натанзе.

Секретный брифинг для конгрессменов провели Кейн, шеф Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По словам собеседника CNN, Рэтклифф утверждал, что большинство обогащенного урана Иран хранит в подземельях в Исфахане и Фордо.