СМИ: США не готовы к возможной пандемии, которая будет вызвана вирусным заболеванием

Соединенные Штаты не готовы к потенциальной пандемии вирусного заболевания, несмотря на все последние научные достижения.

Соединенные Штаты не готовы к потенциальной пандемии вирусного заболевания, несмотря на все последние научные достижения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришел портал Axios.

По его мнению, такая ситуация вызвана "политизированностью здравоохранения, нехваткой медицинских кадров и растущей враждебностью [населения] к науке". Эксперты отмечают, что вопрос заключается в том, когда, а не если, мир столкнется с еще одной пандемией. На ее фоне, подчеркивает портал, COVID-19 "покажется незначительным".

Непродуманные действия властей США во время пандемии коронавируса, считает Axios, "подорвали доверие к здравоохранению и затормозили усилия по обеспечению готовности" к возможному вирусному заболеванию, которое будет распространяться в еще больших масштабах.

Тем не менее, говорится в статье, медицинские кадры в стране "истощены и выгорели". Кроме того, растущее число противников вакцинации населения "может подорвать ключевой инструмент сдерживания следующей пандемии". Эксперты также опасаются, что власти США "еще не до конца разобрались в том, почему их меры реагирования на COVID-19 потерпели неудачу, несмотря на многочисленные преимущества, и как не допустить этого в следующий раз", отмечает портал.