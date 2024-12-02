О нас

СМИ: США направят Украине оружие на $725 млн

СМИ: США направят Украине оружие на $725 млн Американская администрация готовится направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, включающий противопехотные мины.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 20:57
СМИ: США направят Украине оружие на $725 млн

Американская администрация готовится направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, включающий противопехотные мины.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его информации, пакет военной помощи также будет включать системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Рейс Нью-Йорк - Дели сел в Шереметьево из-за гибели пассажира
Рейс Нью-Йорк - Дели сел в Шереметьево из-за гибели пассажира
2 декабря 2024 г. 20:49
ФРГ поставит Киеву установки Patriot и Gepard
ФРГ поставит Киеву установки Patriot и Gepard
2 декабря 2024 г. 20:14
Зеленский: Надеюсь, что война в Украине закончится в 2025 году
Зеленский: Надеюсь, что война в Украине закончится в 2025 году
2 декабря 2024 г. 19:51
Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьеру
Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьеру
2 декабря 2024 г. 19:31
В Бишкеке таксисты протестуют против высокой комиссии “Яндекс Такси”
В Бишкеке таксисты протестуют против высокой комиссии “Яндекс Такси”
2 декабря 2024 г. 19:20
Кандидата в президенты Польши обвинили в связях с неонацистами
Кандидата в президенты Польши обвинили в связях с неонацистами
2 декабря 2024 г. 18:49
СМИ: Премьер Франции намерен принять закон о соцрасходах в обход голосования
СМИ: Премьер Франции намерен принять закон о соцрасходах в обход голосования
2 декабря 2024 г. 18:32
Главы МИД стран ЕС обсудят 16 декабря ситуацию в Грузии
Главы МИД стран ЕС обсудят 16 декабря ситуацию в Грузии
2 декабря 2024 г. 17:57
Правительство Дании направит $4,5 млрд на увеличение доли в Copenhagen Airports KBHL
Правительство Дании направит $4,5 млрд на увеличение доли в Copenhagen Airports KBHL
2 декабря 2024 г. 17:52
СМИ: Страны ЕС могут к концу года заключить соглашение об оборонном фонде
СМИ: Страны ЕС могут к концу года заключить соглашение об оборонном фонде
2 декабря 2024 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi