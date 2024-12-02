СМИ: США направят Украине оружие на $725 млн

Американская администрация готовится направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, включающий противопехотные мины.

Американская администрация готовится направить Украине очередной пакет вооружений на сумму $725 млн, включающий противопехотные мины.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его информации, пакет военной помощи также будет включать системы противодействия беспилотникам и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.