СМИ: США направят тысячи военных для защиты границы с Мексикой

Тысячи военнослужащих США будут дополнительно направлены на южную границу с Мексикой в течение ближайших двух дней, так как президент Дональд Трамп поручил усилить присутствие вооруженных сил в этом районе.

Тысячи военнослужащих США будут дополнительно направлены на южную границу с Мексикой в течение ближайших двух дней, так как президент Дональд Трамп поручил усилить присутствие вооруженных сил в этом районе.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас на границе уже находятся около 2,2 тыс. военнослужащих в составе оперативной группы "Север", базирующейся в Эль-Пасо, штат Техас. Их задачи включают логистическую поддержку, мониторинг, техническое обслуживание транспорта и работу со статистическими данными.

По данным телеканала, подкрепление будет выполнять аналогичные задачи, включая поддержку готовности патрулей, анализ угроз и потоков мигрантов, помощь в координации действий. Источники сообщают, что дополнительные силы также займутся воздушными операциями.

Напомним, что Трамп неоднократно говорил о планах усиления безопасности на границе с Мексикой и сокращения потока нелегальных мигрантов в США. Вступивший в должность президента 20 января Трамп своим указом поручил в течение 90 дней рассмотреть возможность законной передачи вооруженным силам полномочий для выполнения правоохранительных функций внутри США.