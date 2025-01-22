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СМИ: США направят тысячи военных для защиты границы с Мексикой

СМИ: США направят тысячи военных для защиты границы с Мексикой Тысячи военнослужащих США будут дополнительно направлены на южную границу с Мексикой в течение ближайших двух дней, так как президент Дональд Трамп поручил усилить присутствие вооруженных сил в этом районе.
Другие страны
22 января 2025 г. 22:27
СМИ: США направят тысячи военных для защиты границы с Мексикой

Тысячи военнослужащих США будут дополнительно направлены на южную границу с Мексикой в течение ближайших двух дней, так как президент Дональд Трамп поручил усилить присутствие вооруженных сил в этом районе.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас на границе уже находятся около 2,2 тыс. военнослужащих в составе оперативной группы "Север", базирующейся в Эль-Пасо, штат Техас. Их задачи включают логистическую поддержку, мониторинг, техническое обслуживание транспорта и работу со статистическими данными.

По данным телеканала, подкрепление будет выполнять аналогичные задачи, включая поддержку готовности патрулей, анализ угроз и потоков мигрантов, помощь в координации действий. Источники сообщают, что дополнительные силы также займутся воздушными операциями.

Напомним, что Трамп неоднократно говорил о планах усиления безопасности на границе с Мексикой и сокращения потока нелегальных мигрантов в США. Вступивший в должность президента 20 января Трамп своим указом поручил в течение 90 дней рассмотреть возможность законной передачи вооруженным силам полномочий для выполнения правоохранительных функций внутри США.

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