СМИ: США направят Нацгвардию в 19 штатов для борьбы с преступностью

Около 1,7 тыс. бойцов Национальной гвардии будут дислоцированы в 19 американских штатах для борьбы с нелегальными мигрантами и противодействия преступности.

Около 1,7 тыс. бойцов Национальной гвардии будут дислоцированы в 19 американских штатах для борьбы с нелегальными мигрантами и противодействия преступности.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их информации, больше всего нацгвардейцев направят в Техас. Кроме того, они будут размещены в штатах Айдахо, Айова, Алабама, Арканзас, Вайоминг, Вирджиния, Джорджия, Индиана, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта. Власти рассчитывают, что до середины ноября нацгвардейцы будут оказывать министерству внутренней безопасности логистическую поддержку, помогать с обработкой дел задержанных нелегалов и сбором данных.

Представитель американского оборонного ведомства отказался оглашать иные подробности предстоящих операций по борьбе с преступностью в стране, но заверил, что Пентагон "вместе с другими ведомствами продолжает работать над защитой федерального имущества".