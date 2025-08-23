О нас

СМИ: США направят Нацгвардию в 19 штатов для борьбы с преступностью

СМИ: США направят Нацгвардию в 19 штатов для борьбы с преступностью Около 1,7 тыс. бойцов Национальной гвардии будут дислоцированы в 19 американских штатах для борьбы с нелегальными мигрантами и противодействия преступности.
Другие страны
23 августа 2025 г. 19:31
СМИ: США направят Нацгвардию в 19 штатов для борьбы с преступностью

Около 1,7 тыс. бойцов Национальной гвардии будут дислоцированы в 19 американских штатах для борьбы с нелегальными мигрантами и противодействия преступности.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их информации, больше всего нацгвардейцев направят в Техас. Кроме того, они будут размещены в штатах Айдахо, Айова, Алабама, Арканзас, Вайоминг, Вирджиния, Джорджия, Индиана, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта. Власти рассчитывают, что до середины ноября нацгвардейцы будут оказывать министерству внутренней безопасности логистическую поддержку, помогать с обработкой дел задержанных нелегалов и сбором данных.

Представитель американского оборонного ведомства отказался оглашать иные подробности предстоящих операций по борьбе с преступностью в стране, но заверил, что Пентагон "вместе с другими ведомствами продолжает работать над защитой федерального имущества".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ cinayətkarlıqla mübarizə üçün 19 ştata Milli Qvardiya göndərəcək

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi