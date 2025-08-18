СМИ: США направляют 4 тыс. морпехов для борьбы с наркокартелями

О нас

Другие страны
18 августа 2025 г. 20:17
Министерство обороны США направляет более 4 000 моряков и морских пехотинцев в морские районы вблизи Латинской Америки в качестве демонстрации силы после заявлений президента Дональда Трампа о готовности задействовать военных для борьбы с наркокартелями.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источника, в зону ответственности Южного командования США, включающую Центральную и Южную Америку, а также Карибский бассейн, направляется амфибийно-десантная группа "Иводзима" и 22-й экспедиционный отряд морской пехоты. Эти силы действуют как объединенная группа реагирования на кризисы.

Хотя конкретные задачи войск не разглашаются, ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп приказал Пентагону подготовить варианты военных действий против латиноамериканских наркокартелей. В то же время Мексика уже исключила возможность развертывания американских сил на своей территории.

