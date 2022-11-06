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СМИ: США направили в сторону Ирана ВВС

СМИ: США направили в сторону Ирана ВВС Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США направило самолеты в сторону Ирана после получения информации о том, что он якобы готовит нападение на Саудовскую Аравию.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 06:42
СМИ: США направили в сторону Ирана ВВС

Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США направило самолеты в сторону Ирана после получения информации о том, что он якобы готовит нападение на Саудовскую Аравию.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, не уточнив, когда именно это произошло.

По их данным, СЕНТКОМ, в зону оперативной ответственности которого входит среди прочего Ближний Восток, направил в сторону Ирана базирующеюся в регионе Персидского залива боевые самолеты после получение разведывательных данных. В них утверждалось о "готовящихся атаках иранских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов" по целям на территории Саудовской Аравии. WP отмечает, что расположенные в королевстве ВС США и саудовская армия были приведены в состояние повышенной боеготовности.

Отправка самолетов в сторону Ирана, продолжает The Washington Post ​​​​​​, стало "демонстрацией военной силы" и "иллюстрацией важности американо-саудовского партнерства" в сфере обороны. "СЕНТКОМ привержен нашему многолетнему стратегическому военному партнерству с Саудовской Аравией, - сообщил изданию официальный представитель командования Джо Буччио. - Мы не будем обсуждать детали операции". Газета напоминает, что США "располагают значительными воздушными средствами в регионе, включая истребители F-22 в Саудовской Аравии, хотя место, с которого самолеты были подняты в воздух, не уточняется". Белый дом отказался прокомментировать сведения издания.

The Washington Post ​указывает на этот случай как на подтверждение того, что американская администрация хочет спасти американо-саудовские отношения, которые ухудшились после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. "Разрываем ли мы отношения? Нет, - сказал источник издания. - У нас были принципиальные разногласия по поводу состояния нефтяного рынка и мировой экономики, и мы анализируем произошедшее". "Но у нас есть важные интересы, поставленные на карту в этих отношениях", - добавил представитель администрации США высокого ранга. В Саудовской Аравии находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих, многие из которых занимаются разведывательной деятельностью и подготовкой местных сил. США поставили почти три четверти из всех систем вооружений королевства.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "ABŞ Səudiyyəyə mümkün hücum xəbərindən sonra İran yönündə təyyarələr göndərib"

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