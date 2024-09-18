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СМИ: США намерены закупить 6 млн баррелей нефти для стратегического резерва

СМИ: США намерены закупить 6 млн баррелей нефти для стратегического резерва Администрация Соединенных Штатов намерена закупить до 6 млн баррелей нефти с поставкой в первые несколько месяцев 2025 года для восполнения стратегического резерва страны.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 04:50
СМИ: США намерены закупить 6 млн баррелей нефти для стратегического резерва

Администрация Соединенных Штатов намерена закупить до 6 млн баррелей нефти с поставкой в первые несколько месяцев 2025 года для восполнения стратегического резерва страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По сведениям его источника, объявить о проведении тендера американские власти могут уже 18 сентября. Сырье планируют поместить в хранилище в штате Луизиана, на одном из четырех тщательно охраняемых в США участков, предназначенных для хранения стратегического нефтяного запаса.

В случае успешного проведения сделки эта закупка может стать крупнейшим пополнением резерва страны с 2022 года, отмечает агентство.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по миллиону баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.

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