СМИ: США намерены сократить помощь странам Балтии

США планируют прекратить помощь странам, граничащим с Россией, а именно Латвии, Литве и Эстонии в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой Reuters, причиной данного решения называют излишнюю зависимость этих стран от Вашингтона.

"В конце августа представители Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и проинформировали их об этом. США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии - всем членам НАТО, граничащим с Россией", - указано в материале.

По словам чиновника Пентагона Дэвида Бейкера, Европе необходимо меньше зависеть от США.

Ранее Financial Times сообщала, что США намерены сократить финансирование программ по обеспечению безопасности для ряда европейских стран, граничащих с Россией, включая инициативы по обучению и вооружению военных в Восточной Европе. Это решение стало крупнейшим изменением в политике безопасности США по отношению к восточноевропейским союзникам за последние годы и может вызвать обеспокоенность среди европейских партнеров.