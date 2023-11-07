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СМИ: США намерены наращивать инвестиции в горнодобывающую отрасль в Африке

СМИ: США намерены наращивать инвестиции в горнодобывающую отрасль в Африке Госдепартамент США объявил о создании государственно-частного партнерства для содействия американским горнодобывающим компаниям в Африке, чтобы составить конкуренцию Китаю.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 20:55
СМИ: США намерены наращивать инвестиции в горнодобывающую отрасль в Африке

Госдепартамент США объявил о создании государственно-частного партнерства для содействия американским горнодобывающим компаниям в Африке, чтобы составить конкуренцию Китаю.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники в правительстве США.

По информации издания, американское внешнеполитическое ведомство совместно с некоммерческой организацией SAFE создали государственно-частное партнерство MINVEST ("Сеть инвестиций в добычу полезных ископаемых для энергетической безопасности и транзита"), целью которого станет привлечение инвестиций со стороны американских горнодобывающих компаний в соответствующую отрасль в Африке.

В 2021 году на базе НКО создали Центр стратегических исследований в области критически важных полезных ископаемых, который выполнял информационную функцию. По словам основателя НКО Робби Даймонда, американские компании нуждаются в поддержке правительства США для работы в таких "сложных" регионах, как Африка.

Издание отмечает, что США придется столкнуться с конкуренцией со стороны китайских горнодобывающих компаний в Африке, где сосредоточено большинство редкоземельных металлов. По данным министерства коммерции КНР, Китай является крупнейшим торговым партнером Африки в течение 14 лет. В прошлом году объем двусторонней торговли увеличился примерно на 11% и достиг $282 млрд.

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Версия на английском языке Media: US eyes increasing investment in mining industry in Africa

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