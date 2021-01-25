СМИ: США намерены начать прямой диалог с Ираном

Соединенные Штаты готовы через посредников в Европе предложить иранским властям начать прямые двусторонние переговоры, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Соединенные Штаты готовы через посредников в Европе предложить иранским властям начать прямые двусторонние переговоры, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что с таким утверждением выступил 25 января телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на высказывание источника в американском министерстве обороны.

По сведениям источника в Пентагоне, "администрация [президента США Джозефа] Байдена намерена через европейских посредников выступить с инициативой начать прямой диалог с Тегераном".

Ранее 25 января официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не сделает навстречу Вашингтону ни одного шага, пока США не вернутся к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.