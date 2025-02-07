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СМИ: США намерены каждый день направлять в Гуантанамо рейсы с мигрантами

СМИ: США намерены каждый день направлять в Гуантанамо рейсы с мигрантами Американские власти планируют каждый день направлять на военную базу США Гуантанамо на Кубе рейсы с нелегальными мигрантами.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 13:34
СМИ: США намерены каждый день направлять в Гуантанамо рейсы с мигрантами

Американские власти планируют каждый день направлять на военную базу США Гуантанамо на Кубе рейсы с нелегальными мигрантами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CBS.

По словам двух американских чиновников, цель состоит в том, чтобы ежедневно отправлять на базу военные самолеты с мигрантами. К настоящему времени власти США направили туда только два самолета, однако 7 февраля ожидаются дополнительные рейсы.

Источники также сообщили, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм намерена в пятницу посетить Гуантанамо, чтобы проконтролировать процесс подготовки мест и условия для содержания порядка 30 тыс. мигрантов.

Президент США Дональд Трамп ранее дал поручение Пентагону и министерству внутренней безопасности расширить "до полной вместимости" центр временного содержания мигрантов на американской базе Гуантанамо. Согласно тексту документа, в центре необходимо "обеспечить дополнительные места для содержания под стражей наиболее опасных преступников из числа иностранцев, которые незаконно находятся в США". Выступая перед этим в Белом доме, Трамп заявил, что, по его планам, в Гуантанамо могут быть переброшены до 30 тыс. нелегальных мигрантов.

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