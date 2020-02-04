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СМИ: США намерены ввести новые санкции против "Северного потока - 2"

​СМИ: США намерены ввести новые санкции против "Северного потока - 2"

Вашингтон намерен ввести новые санкции против "Северного потока - 2", которые могут затронуть европейские компании даже в том случае, если Россия попробует его достроить в одиночку. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Handelsblatt.

"Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат [Конгресса США] готовы принять новый санкционный закон", - отметил источник издания. 

В этот раз это может затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу, пишет Handelsblatt.

В дипломатических кругах не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте.

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