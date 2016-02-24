СМИ: США начали строительство двух военных баз на западе Ирака

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США приступили к строительству двух военных баз на западе Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия общеарабской газеты Asharq Al-Awsat.

"В дополнение к базам Эль-Хаббания и Айн эль-Асад американские военные начали возведение еще двух - в районе Эль-Хамра к северо-востоку от Эль-Фаллуджи и близ границы с Сирией, неподалеку от нефтегазового месторождения Аккас", - процитировало издание иракского офицера.

Он также отметил, что эти шаги являются частью американской стратегии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в провинции Анбар, которая заключается в наращивании присутствия американских войск в этом регионе.