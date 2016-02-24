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    СМИ: США начали строительство двух военных баз на западе Ирака

    Эти шаги являются частью американской стратегии по борьбе с террористической группировкой ИГ в провинции Анбар

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США приступили к строительству двух военных баз на западе Ирака. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила электронная версия общеарабской газеты Asharq Al-Awsat.

    "В дополнение к базам Эль-Хаббания и Айн эль-Асад американские военные начали возведение еще двух - в районе Эль-Хамра к северо-востоку от Эль-Фаллуджи и близ границы с Сирией, неподалеку от нефтегазового месторождения Аккас", - процитировало издание иракского офицера. 

    Он также отметил, что эти шаги являются частью американской стратегии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в провинции Анбар, которая заключается в наращивании присутствия американских войск в этом регионе.

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