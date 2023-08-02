СМИ: США на следующей неделе могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи

Вашингтон может объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Киеву в начале следующей недели.

Вашингтон может объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Киеву в начале следующей недели.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico.

Она напоминает, что в последний пакет военной помощи Украине от администрации президента США Джо Байдена вошли "дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы" на $400 млн.

Пентагон ожидает, что о новом транше будет объявлено в начале следующей недели, указывает издание. О возможном составе потенциального пакета помощи ничего не говорится.