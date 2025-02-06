СМИ: США могут запретить въезд мигрантам по санитарным соображениям

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить просителям убежища въезд на территорию страны под предлогом борьбы с распространением кори и туберкулеза.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить просителям убежища въезд на территорию страны под предлогом борьбы с распространением кори и туберкулеза.

Как передает Report , об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, речь идет о возобновлении действовавшего в период пандемии "Раздела 42". Эта мера уже принималась Трампом в его первый срок на посту главы государства и была формально направлена на сдерживание распространения коронавируса. "Раздел 42" наделял американские власти правом быстро и законно высылать большинство просителей убежища по санитарным соображениям.

По планам Белого дома, в этот раз поводом для обращения к "Разделу 42" станет угроза распространения туберкулеза и кори в связи с миграцией. Министерство здравоохранения и социальных служб США направит своих сотрудников на южную американскую границу для анализа ситуации.

Издание отмечает, что со вспышкой туберкулеза сейчас борется Канзас, в части штатов, включая Техас, были зафиксированы случаи заболевания корью. Власти пока не знают, связано ли это с массовым пересечением южной границы США, добавляет WSJ.