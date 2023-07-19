СМИ: США могут ввести ограничения в отношении Кыргызстана из-за экспорта в РФ

США могут объявить о новых мерах экономического принуждения в отношении Кыргызстана в ответ на технологические и военные поставки в Россию в течение этой недели.
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По информации собеседников издания, администрация президента США Джо Байдена приступила к разработке санкций после "нескольких месяцев безрезультатных визитов множества американских и европейских дипломатов" в Бишкек.
Они не уточнили, с чем именно может столкнуться Кыргызстан, но напомнили, что ранее Вашингтон уже вводил санкции против киргизских компаний, в частности добавляя их в черные списки.