СМИ: США могут ввести ограничения в отношении Кыргызстана из-за экспорта в РФ

США могут объявить о новых мерах экономического принуждения в отношении Кыргызстана в ответ на технологические и военные поставки в Россию в течение этой недели.

США могут объявить о новых мерах экономического принуждения в отношении Кыргызстана в ответ на технологические и военные поставки в Россию в течение этой недели.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, администрация президента США Джо Байдена приступила к разработке санкций после "нескольких месяцев безрезультатных визитов множества американских и европейских дипломатов" в Бишкек.

Они не уточнили, с чем именно может столкнуться Кыргызстан, но напомнили, что ранее Вашингтон уже вводил санкции против киргизских компаний, в частности добавляя их в черные списки.