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СМИ: США могут ввести ограничения в отношении Кыргызстана из-за экспорта в РФ

СМИ: США могут ввести ограничения в отношении Кыргызстана из-за экспорта в РФ США могут объявить о новых мерах экономического принуждения в отношении Кыргызстана в ответ на технологические и военные поставки в Россию в течение этой недели.
Другие страны
19 июля 2023 г. 08:48
СМИ: США могут ввести ограничения в отношении Кыргызстана из-за экспорта в РФ

США могут объявить о новых мерах экономического принуждения в отношении Кыргызстана в ответ на технологические и военные поставки в Россию в течение этой недели.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, администрация президента США Джо Байдена приступила к разработке санкций после "нескольких месяцев безрезультатных визитов множества американских и европейских дипломатов" в Бишкек.

Они не уточнили, с чем именно может столкнуться Кыргызстан, но напомнили, что ранее Вашингтон уже вводил санкции против киргизских компаний, в частности добавляя их в черные списки.

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Версия на английском языке US may impose restrictions on Kyrgyzstan over exports to Russia
Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Rusiyaya ixracatla əlaqədar Qırğızıstana məhdudiyyətlər tətbiq edə bilər

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