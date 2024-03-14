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СМИ: США могут впервые ввести санкции против двух израильских поселений

СМИ: США могут впервые ввести санкции против двух израильских поселений США в четверг могут ввести санкции в отношении двух израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, это будут первые санкции против целых поселений.
Другие страны
14 марта 2024 г. 12:09
СМИ: США могут впервые ввести санкции против двух израильских поселений

США в четверг могут ввести санкции в отношении двух израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, это будут первые санкции против целых поселений.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Ожидается, что администрация Байдена не позже четверга введет новые санкции в отношении двух нелегальных поселений на оккупированном Западном берегу, которые использовались как базы для атак экстремистских израильских поселенцев на палестинских мирных жителей... Это был бы первый раз, когда США вводят санкции против целых поселений, а не только отдельных людей", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на трех американских официальных лиц.

Помимо этого, санкции также могут затронуть трех отдельных поселенцев.

В начале февраля президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий его администрации вводить санкции против еврейских поселенцев.

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Версия на английском языке US expected to impose new sanctions against two Israeli settlements in West Bank

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