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СМИ: США могут пригласить Украину в НАТО в случае победы Харрис

СМИ: США могут пригласить Украину в НАТО в случае победы Харрис В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США действующий глава государства Джо Байден может инициировать процесс приглашения Украины в НАТО.
Другие страны
19 октября 2024 г. 23:32
СМИ: США могут пригласить Украину в НАТО в случае победы Харрис

В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США действующий глава государства Джо Байден может инициировать процесс приглашения Украины в НАТО.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что на встрече 12 октября в Берлине лидеры США, Британии, Франции и Германии разошлись во мнениях по поводу приглашения Украины в альянс. Киев настаивает на том, что приглашение в НАТО станет для него наилучшей гарантией безопасности. США не имеют против этого шага принципиальных возражений, в то время как ФРГ выступает против, отмечается в статье.

Дипломатический источник издания из Европы предположил, что при победе Харрис в ноябре Байден сможет до ее инаугурации в январе пригласить Украину в блок. Но при победе республиканца Дональда Трампа, малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию.

Напомним, что 16 октября Владимир Зеленский впервые публично представил свой "план победы", выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов, первый из которых подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией.

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