СМИ: США могут повысить цену за передачу Индии военных технологий

Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом может запросить более высокую цену за передачу Индии передовых технологий в области обороны.

Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом может запросить более высокую цену за передачу Индии передовых технологий в области обороны.

Как передает Report, такое мнение одного из индийских чиновников приводит газета The Times of India.

Индийское правительство в последнее время уходит от прямых закупок готовой продукции в пользу совместного производства и совместной разработки передового оборонного оборудования и технологий, отмечает издание.

"С США республика сейчас обсуждает совместное производство американских двигателей GE-F414 в Индии для истребителей Tejas Mark-II c передачей 80% технологий на сумму около $1 млрд. Администрация Трампа не будет препятствием для таких проектов, но может захотеть получить более высокую плату за передачу передовых технологий", - сказал чиновник.

По данным источников, в целом военное взаимодействие между Индией и США продолжит углубляться, как в двустороннем, так и многосторонних форматах.

"Трамп может настаивать на более сильном вовлечении в QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием Австралии, Индии, США и Японии), чему Индия до сих пор сопротивлялась. США, Япония и Австралия в этом заинтересованы", - отметил источник издания.