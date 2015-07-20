​СМИ: США могут помочь арабским странам в создании единой системы ПРО

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Вашингтон в свете обеспокоенности своих союзников из числа арабских государств соглашением с Ираном по атому может оказать им дополнительную помощь в создании единой системы противоракетной обороны.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье газеты Wall Street Journal.

По сведениям источника издании в администрации президента, в настоящее время "США особое внимание уделяют поиску возможностей по ускорению поставок оружия арабским странам Персидского залива, а также более активному выполнению планов по созданию в них объединенной системы ПРО".

"Официальные лица США начали работать над новыми гарантиями безопасности и сотрудничеством в военной сфере с государствами Персидского залива после встречи Обамы с их представителями в Кэмп-Дэвиде в мае", - констатирует издание.

Оно отмечает, что "американские чиновники изучают имеющийся в настоящее время у стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива потенциал в сфере ПРО, чтобы разработать план единой системы".