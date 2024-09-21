О нас

СМИ: США могут передать Украине боеприпасы JSOW для применения с F-16

СМИ: США могут передать Украине боеприпасы JSOW для применения с F-16 Вашингтонская администрация рассматривает возможность предоставить Украине в новом пакете военной помощи боеприпасы JSOW (Joint Standoff Weapon) для применения с истребителей F-16.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 05:49
СМИ: США могут передать Украине боеприпасы JSOW для применения с F-16

Вашингтонская администрация рассматривает возможность предоставить Украине в новом пакете военной помощи боеприпасы JSOW (Joint Standoff Weapon) для применения с истребителей F-16.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

По словам ее источников, эти боеприпасы могут войти в пакет военной помощи Киеву на сумму $375 млн.

Вашингтон, как ожидается, объявит о его предоставлении 23 сентября. Из публикации следует, что речь идет о ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии более 110 км.

Издание уточняет, что данный пакет военной помощи еще окончательно не сформирован. В него, как ожидается, войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другие вооружения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi