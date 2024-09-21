СМИ: США могут передать Украине боеприпасы JSOW для применения с F-16

Вашингтонская администрация рассматривает возможность предоставить Украине в новом пакете военной помощи боеприпасы JSOW (Joint Standoff Weapon) для применения с истребителей F-16.

Вашингтонская администрация рассматривает возможность предоставить Украине в новом пакете военной помощи боеприпасы JSOW (Joint Standoff Weapon) для применения с истребителей F-16.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico.

По словам ее источников, эти боеприпасы могут войти в пакет военной помощи Киеву на сумму $375 млн.

Вашингтон, как ожидается, объявит о его предоставлении 23 сентября. Из публикации следует, что речь идет о ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии более 110 км.

Издание уточняет, что данный пакет военной помощи еще окончательно не сформирован. В него, как ожидается, войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другие вооружения.