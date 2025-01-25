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СМИ: США могут перебросить к границе с Мексикой бронетранспортеры Stryker

СМИ: США могут перебросить к границе с Мексикой бронетранспортеры Stryker Администрация США рассматривает возможность переброски к границе с Мексикой оснащенных бронетранспортерами Stryker подразделений для содействия в пресечении нелегальной миграции.
Другие страны
25 января 2025 г. 21:54
СМИ: США могут перебросить к границе с Мексикой бронетранспортеры Stryker

Администрация США рассматривает возможность переброски к границе с Мексикой оснащенных бронетранспортерами Stryker подразделений для содействия в пресечении нелегальной миграции.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, американские должностные лица готовятся к отправке к границе США и Мексики дополнительно тысяч военных, включая, возможно, пехотные войска, оснащенные 20-тонными бронетранспортерами Stryker.

Уточняется, что идет обсуждение возможности переброски в этот район суммарно до 10 тыс. американских военных, в том числе из 82-й воздушно-десантной дивизии американских сухопутных войск.

Издание констатирует, что в случае одобрения рассматриваемых мер существенно расширится военное присутствие в приграничных районах в штатах Техас и Калифорния, где размещены примерно 2,5 тыс. военных.

Ранее Администрация США ранее заявила, что к западной части границы с Мексикой будут переброшены 1,5 тыс. военнослужащих, вертолеты и подразделения военной разведки.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Meksika sərhədinə "Stryker" zirehli döyüş maşınlarını yerləşdirə bilər

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