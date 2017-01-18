США, Мексика и Куба готовы подписать соглашение о спорных водах Мексиканского залива

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ США, Мексика и Куба выразили готовность подписать соглашение о разделении спорного участка в водах Мексиканского залива до вступления избранного американского президента Дональда Трампа в должность 20 января, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации одного из собеседников Reuters, соглашение может быть подписано уже в среду. Трехстороннее обсуждение вопросов разделения территориальных вод началось в середине 2016 года и завершилось к концу года.

Речь идет об участке в восточной части залива, где пересекаются исключительные экономические зоны трех стран, то есть который удален менее, чем на 200 миль (примерно 370 км) от побережья всех трех государств. Предполагается, что на этом участке могут быть обнаружены богатые залежи нефти и газа.

Между Мексикой и США уже действует соглашение о разработке возможных месторождений в Мексиканском заливе, однако с Кубой таких договоренностей пока нет. На прошлой неделе Гавана и Вашингтон подписали документ, предполагающий совместную борьбу с разливами углеводородов и других опасных веществ в Мексиканском заливе.