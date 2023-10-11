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СМИ: США координируют эвакуацию мирных жителей из сектора Газа

СМИ: США координируют эвакуацию мирных жителей из сектора Газа Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал свести к минимуму жертвы среди мирного населения в секторе Газа на фоне желания Тель-Авива уничтожить ХАМАС за самую кровавую атаку.
Другие страны
11 октября 2023 г. 06:28
СМИ: США координируют эвакуацию мирных жителей из сектора Газа

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал свести к минимуму жертвы среди мирного населения в секторе Газа на фоне намерений Тель-Авива уничтожить ХАМАС за самую кровавую атаку.

Как передает Report, об этом NBC News рассказали два представителя и бывший чиновник в администрации Байдена.

По их словам, команда американского лидера координирует действия с другими странами над планом, который обеспечит безопасный проход через Газу для гражданских лиц, подвергающихся риску перекрестного огня в густонаселенном прибрежном анклаве.

Согласно плану, палестинские мирные жители и американцы в Газе смогут покинуть район боевых действий по коридору на юге в Египет.

Телеканал отметил, что на фоне подготовки Израиля к потенциальному наступлению с суши гражданские лица, никак не связанные с ХАМАС, рискуют остаться без крова или погибнуть в результате обстрелов.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Qəzza zolağından mülki şəxslərin çıxarılmasını koordinasiya edir

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