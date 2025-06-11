О нас

СМИ: США к 30 сентября ликвидируют все зарубежные представительства USAID

СМИ: США к 30 сентября ликвидируют все зарубежные представительства USAID Власти США к 30 сентября намерены ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID) и передать контроль над его программами напрямую Госдепу.
Другие страны
11 июня 2025 г. 12:49
СМИ: США к 30 сентября ликвидируют все зарубежные представительства USAID

Власти США к 30 сентября намерены ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID) и передать контроль над его программами напрямую Госдепу.

Как передает Report, об этом пишет издание Guardian со ссылкой на внутренний документ.

"В полученной Guardian телеграмме Госдепа госсекретарь Марко Рубио распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно Госдепартаменту", - пишет издание.

Ожидается, что этот процесс затронет сотни сотрудников USAID по всему миру, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ sentyabrın 30-na qədər USAID-in bütün xarici nümayəndəliklərini ləğv edəcək
Версия на английском языке Trump administration to cut all USAID overseas roles in dramatic restructuring

Другие новости из категории

Песков: Намерение ЕК снизить цену на нефть не способствует стабилизации энергорынков
Песков: Намерение ЕК снизить цену на нефть не способствует стабилизации энергорынков
11 июня 2025 г. 13:44
Песков: Не стоит ждать быстрых результатов от переговоров РФ с США
Песков: Не стоит ждать быстрых результатов от переговоров РФ с США
11 июня 2025 г. 13:43
Президент Сербии посетит Украину
Президент Сербии посетит Украину
11 июня 2025 г. 13:22
Турция подписала первое соглашение об экспорте истребителей KAAN
Турция подписала первое соглашение об экспорте истребителей KAAN
11 июня 2025 г. 13:16
ЕС рассчитывает согласовать основные положения торгового соглашения с США к 9 июля
ЕС рассчитывает согласовать основные положения торгового соглашения с США к 9 июля
11 июня 2025 г. 12:25
Маск заявил, что сожалеет о своих постах про Трампа
Маск заявил, что сожалеет о своих постах про Трампа
11 июня 2025 г. 12:06
В МИД Финляндии вызван российский дипломат
В МИД Финляндии вызван российский дипломат
11 июня 2025 г. 11:56
Роман Скляр: Казахстан и Словакия могут обсудить возможность поставок вооружения и нефти
Роман Скляр: Казахстан и Словакия могут обсудить возможность поставок вооружения и нефти
11 июня 2025 г. 11:02
Полиция обнаружила в доме напавшего на школу в Граце самодельную бомбу
Полиция обнаружила в доме напавшего на школу в Граце самодельную бомбу
11 июня 2025 г. 10:30
Развертывание военных в Лос-Анджелесе обойдется США в $134 млн
Развертывание военных в Лос-Анджелесе обойдется США в $134 млн
11 июня 2025 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi