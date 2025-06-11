СМИ: США к 30 сентября ликвидируют все зарубежные представительства USAID

Власти США к 30 сентября намерены ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID) и передать контроль над его программами напрямую Госдепу.

Власти США к 30 сентября намерены ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID) и передать контроль над его программами напрямую Госдепу.

Как передает Report, об этом пишет издание Guardian со ссылкой на внутренний документ.

"В полученной Guardian телеграмме Госдепа госсекретарь Марко Рубио распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно Госдепартаменту", - пишет издание.

Ожидается, что этот процесс затронет сотни сотрудников USAID по всему миру, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах.