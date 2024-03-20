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СМИ: США изучают возможность введения санкций против компаний из КНР из-за Huawei

СМИ: США изучают возможность введения санкций против компаний из КНР из-за Huawei Администрация США рассматривает возможность введения ограничений в отношении производителей из КНР, поставляющих полупроводники китайской компании Huawei.
Другие страны
20 марта 2024 г. 14:38
СМИ: США изучают возможность введения санкций против компаний из КНР из-за Huawei

Администрация США рассматривает возможность введения ограничений в отношении производителей из КНР, поставляющих полупроводники китайской компании Huawei.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В санкционные списки Вашингтона попадут Qingdao Si’En, SwaySure и Shenzhen Pensun Technology, которые могут производить чипы по заказу Huawei.

В качестве причины для введения рестрикций агентство называет стремление правительства США оказать дополнительное давление на Huawei, которой удается успешно конкурировать с ведущими западными компаниями, несмотря на наложенные на нее санкции.

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