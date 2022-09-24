СМИ: США изучают возможность произвести атомные подлодки для Австралии

Американская администрация рассматривает возможность произвести на территории США первые атомные подводные лодки для австралийских вооруженных сил.

Американская администрация рассматривает возможность произвести на территории США первые атомные подводные лодки для австралийских вооруженных сил.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, администрация президента США Джо Байдена намерена "ускорить процесс приобретения Австралией атомных подводных лодок в свете наращивания Китаем военной мощи". Предполагается, что первые "несколько атомных подводных лодок", произведенных в США, могут поступить на вооружение австралийских вооруженных сил к середине 2030-х годов.

В США рассчитывают, что в долгосрочной перспективе Австралия сможет производить атомные субмарины на собственных мощностях, указывает The Wall Street Journal. При этом издание не уточняет, какое количество атомных подводных лодок планируется поставить на вооружение Австралии на первом этапе, и признает, что их производство на территории США может быть сопряжено с рядом трудностей, в первую очередь финансовых. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято в марте следующего года.

Австралия, Великобритания и США в 2021 году объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.