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СМИ: США и Япония готовят план операций в районе Тайваня

СМИ: США и Япония готовят план операций в районе Тайваня Вооруженные силы США и Японии намерены в течение декабря разработать первый план совместных операций на случай военного кризиса у Тайваня.
Другие страны
24 ноября 2024 г. 14:43
СМИ: США и Япония готовят план операций в районе Тайваня

Вооруженные силы США и Японии намерены в течение декабря разработать первый план совместных операций на случай военного кризиса у Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Согласно информации, данный план предусматривает, в частности развертывание американских ракетных сил и особых опорных пунктов на примыкающих к этой зоне Филиппинах и юго-западных японских островах.

Агентство отмечает, что в случае кризиса у Тайваня весь этот обширный район превратится в театр военных действий.

По данным источников, на островах между префектурой Кагосима на японском острове Кюсю и крайним юго-западом префектуры Окинава будут широко развернуты отдельные подразделения берегового полка морской пехоты США, оснащенные, в частности, реактивными системами залпового огня HIMARS. Вооруженные силы Японии станут оказывать им тыловую поддержку путем предоставления боеприпасов и горючего.

На севере Филиппин параллельно будут размещены американские ракетные подразделения, группы космической связи и наведения, кибернетической и электронной борьбы. С апреля там уже находятся наземные мобильные установки Typhon, с помощью которых можно запускать крылатые ракеты большой дальности Tomahawk и многофункциональные ракеты SM-6.

Все это призвано обеспечить американо-японской группировке превосходство сил на море и в воздухе, утверждает Kyodo.

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