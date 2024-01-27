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СМИ: США и Великобритания нанесли авиаудары по порту в Йемене

СМИ: США и Великобритания нанесли авиаудары по порту в Йемене США и Великобритания нанесли два авиаудара по порту Рас-Исса в йеменской провинции Ходейда.
Другие страны
27 января 2024 г. 11:24
СМИ: США и Великобритания нанесли авиаудары по порту в Йемене

США и Великобритания нанесли два авиаудара по порту Рас-Исса в йеменской провинции Ходейда.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил йеменский телеканал Al-Masirah, принадлежащий движению "Ансар Алла" (хуситы).

Согласно информации, удары авиации были нанесены на фоне того, что хуситы активизировали нападения на суда, проходящие транзитом через Красное море.

В Красном море после атаки хуситов загорелся танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura Group, перевозивший российскую нефть. Раннее хуситы нанесли удар по британскому танкеру-продуктовозу Marlin Luanda.

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