СМИ: США и Великобритания нанесли авиаудары по порту в Йемене

США и Великобритания нанесли два авиаудара по порту Рас-Исса в йеменской провинции Ходейда.

США и Великобритания нанесли два авиаудара по порту Рас-Исса в йеменской провинции Ходейда.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил йеменский телеканал Al-Masirah, принадлежащий движению "Ансар Алла" (хуситы).

Согласно информации, удары авиации были нанесены на фоне того, что хуситы активизировали нападения на суда, проходящие транзитом через Красное море.

В Красном море после атаки хуситов загорелся танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura Group, перевозивший российскую нефть. Раннее хуситы нанесли удар по британскому танкеру-продуктовозу Marlin Luanda.