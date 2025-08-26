СМИ: США и Россия обсуждали энергетические сделки в рамках переговоров о мире в Украине

Представители США и России в этом месяце провели закрытые переговоры по потенциальным энергетическим сделкам.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации, эти сделки были предложены в качестве стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на мир в Украине, а Вашингтон - ослабить санкции против России.
Чиновники обсудили возможность возвращения Exxon Mobil к российскому нефтегазовому проекту “Сахалин-1”.
Они также подняли вопрос о возможности покупки Россией американского оборудования для своих проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ 2", который находится под западными санкциями.
Еще одна идея заключалась в покупке США атомных ледоколов у России.
Переговоры проходили в Москве во время визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа, который встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Эти вопросы также поднимались в Белом доме на встречах с президентом США Дональдом Трампом.
В Белом доме подтвердили, что Трамп и его команда продолжают диалог с российскими и украинскими официальными лицами с целью остановки боевых действий и поиска двустороннего решения. При этом подчеркнули, что дальнейшие публичные дискуссии на тему конкретных сделок “не отвечают национальным интересам”.