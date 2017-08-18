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    СМИ: США и Россия обсудят в Анкаре зоны деэскалации в Сирии

    Планируется размещение турецких военных в зоне в Идлибе, российских - в Дамаске, иранских - вокруг Хамы, американских и иорданских - на юге

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Глава генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и министр обороны США Джеймс Мэттис прибудут в Анкару в ближайшие дни и проведут переговоры о зонах деэскалации в Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Будут обсуждаться пять планируемых зон деэскалации в Сирии… планируется размещение военных из Турции в зоне деэскалации в Идлибе, российских - в окрестностях Дамаска, иранских - вокруг Хамы, американских и иорданских военных - в южных провинциях Сирии", - сообщает телеканал Haberturk, сославшись на дипломатические и военные источники.

    Отмечается также, что второй темой переговоров представителей Турции, РФ и США станет угроза запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб и отношение к силам сирийской курдской Партии демократического союза (PYD).

    По данным канала, "Анкара заявит на встрече о том, что не допустит проведения какой-либо операции в провинции Идлиб без ее одобрения".

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