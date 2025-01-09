СМИ: США и посредники достигли прогресса в переговорах по Газе, но соглашения пока нет

США, Катар и Египет активно работают над достижением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе, однако этого пока недостаточно для окончательной сделки.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили палестинские источники, близкие к переговорам.
Палестинский чиновник заявил, что отсутствие соглашения на данном этапе не означает провала переговоров и назвал текущие переговоры самой серьезной попыткой достичь договоренности.
“Идут масштабные переговоры. Посредники и участники обсуждают каждое слово и каждую деталь. Прогресс есть - старые разногласия сокращаются, но до соглашения пока не дошли”, - сказал чиновник.
Во вторник генеральный директор МИД Израиля Эден Бар-Таль заявил, что Израиль полностью привержен заключению соглашения о возвращении заложников из Газы, но сталкивается с препятствиями со стороны ХАМАС.
Стороны уже год находятся в тупике по двум ключевым вопросам. ХАМАС заявляет, что освободит оставшихся заложников только в случае, если Израиль прекратит войну и выведет войска из Газы. В свою очередь Израиль утверждает, что не прекратит боевые действия до ликвидации ХАМАС и полного освобождения всех заложников.