СМИ: США и посредники достигли прогресса в переговорах по Газе, но соглашения пока нет

СМИ: США и посредники достигли прогресса в переговорах по Газе, но соглашения пока нет

США, Катар и Египет активно работают над достижением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе, однако этого пока недостаточно для окончательной сделки.

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США, Катар и Египет активно работают над достижением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе, однако этого пока недостаточно для окончательной сделки. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили палестинские источники, близкие к переговорам. Палестинский чиновник заявил, что отсутствие соглашения на данном этапе не означает провала переговоров и назвал текущие переговоры самой серьезной попыткой достичь договоренности. “Идут масштабные переговоры. Посредники и участники обсуждают каждое слово и каждую деталь. Прогресс есть - старые разногласия сокращаются, но до соглашения пока не дошли”, - сказал чиновник. Во вторник генеральный директор МИД Израиля Эден Бар-Таль заявил, что Израиль полностью привержен заключению соглашения о возвращении заложников из Газы, но сталкивается с препятствиями со стороны ХАМАС. Стороны уже год находятся в тупике по двум ключевым вопросам. ХАМАС заявляет, что освободит оставшихся заложников только в случае, если Израиль прекратит войну и выведет войска из Газы. В свою очередь Израиль утверждает, что не прекратит боевые действия до ликвидации ХАМАС и полного освобождения всех заложников. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram