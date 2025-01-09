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СМИ: США и посредники достигли прогресса в переговорах по Газе, но соглашения пока нет

СМИ: США и посредники достигли прогресса в переговорах по Газе, но соглашения пока нет США, Катар и Египет активно работают над достижением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе, однако этого пока недостаточно для окончательной сделки.
Другие страны
9 января 2025 г. 15:02
СМИ: США и посредники достигли прогресса в переговорах по Газе, но соглашения пока нет

США, Катар и Египет активно работают над достижением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе, однако этого пока недостаточно для окончательной сделки.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили палестинские источники, близкие к переговорам.

Палестинский чиновник заявил, что отсутствие соглашения на данном этапе не означает провала переговоров и назвал текущие переговоры самой серьезной попыткой достичь договоренности.

“Идут масштабные переговоры. Посредники и участники обсуждают каждое слово и каждую деталь. Прогресс есть - старые разногласия сокращаются, но до соглашения пока не дошли”, - сказал чиновник.

Во вторник генеральный директор МИД Израиля Эден Бар-Таль заявил, что Израиль полностью привержен заключению соглашения о возвращении заложников из Газы, но сталкивается с препятствиями со стороны ХАМАС.

Стороны уже год находятся в тупике по двум ключевым вопросам. ХАМАС заявляет, что освободит оставшихся заложников только в случае, если Израиль прекратит войну и выведет войска из Газы. В свою очередь Израиль утверждает, что не прекратит боевые действия до ликвидации ХАМАС и полного освобождения всех заложников.

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Версия на английском языке US, Arab mediators make some progress in Gaza peace talks, no deal yet, sources say

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