СМИ: США и Китай достигли соглашения о сокращении торгового дефицита

Представители США и Китая по итогам двухдневных переговоров в Женеве заявили о достижении соглашения о сокращении торгового дефицита, подробности будут объявлены в понедельник.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
"Торговый представитель США Джеймисон Грир, который участвовал в переговорах с министром финансов США Скоттом Бессентом, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и двумя китайскими заместителями министров, охарактеризовал итоги переговоров как "соглашение, достигнутое с нашими китайскими партнерами", которое поможет сократить дефицит торгового баланса США в размере $1,2 трлн", - пишет агентство.