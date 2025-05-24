СМИ: США и Иран пытаются согласовать рамочный договор по ядерной программе

Вашингтон и Тегеран пытаются согласовать рамочный договор, который станет промежуточным этапом на пути к ядерной сделке.

Вашингтон и Тегеран пытаются согласовать рамочный договор, который станет промежуточным этапом на пути к ядерной сделке.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иран считает, что такое соглашение станет "шагом по направлению к новой сделке", и предлагает включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу и обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Кроме того, договоренность может содержать требование проводить строгие проверки на иранских ядерных объектах. Вашингтон же хочет перечислить в промежуточном соглашении конкретные цели, над достижением которых в дальнейшем будут работать технические группы. США также рассчитывают, что рамочное соглашение будет носить "более предписывающий характер".

Главным спорным моментом в работе над рамочным соглашением остается право Ирана на обогащение урана, отмечает издание. США требуют, чтобы Тегеран полностью отказался от этой деятельности, но иранские власти отвергают это требование и заявляют, что ядерная программа их страны носит исключительно мирный характер.