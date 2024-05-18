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СМИ: США и Иран провели непрямые переговоры по безопасности на Ближнем Востоке

СМИ: США и Иран провели непрямые переговоры по безопасности на Ближнем Востоке США и Иран на этой неделе провели в Омане "непрямые переговоры" по вопросу недопущения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Другие страны
18 мая 2024 г. 04:15
СМИ: США и Иран провели непрямые переговоры по безопасности на Ближнем Востоке

США и Иран на этой неделе провели в Омане "непрямые переговоры" по вопросу недопущения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, в консультациях с американской стороны принимали участие координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли. Кто принимал участие в консультациях со стороны Ирана, неизвестно, отмечает портал. По его данным, консультации были посвящены обсуждению возможных "последствий действий Ирана и его прокси сил" в регионе, а также "обеспокоенности США ядерной программой" Тегерана.

Axios подчеркивает, что подобные консультации были проведены впервые с января текущего года, когда в Омане прошли аналогичные переговоры. Он отмечает, что непрямые переговоры США и Ирана в Омане состоялись "спустя более чем месяц после" того, как Тегеран 13 апреля нанес массированный удар по территории Израиля ракетами и беспилотниками.

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