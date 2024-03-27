СМИ: США и их союзники не могут остановить атаки хуситов в Красном море

США и их союзники не могут прекратить атаки движения "Ансар Алла" (хуситов), контролирующего значительную часть Йемена, на суда и военные корабли в Красном море.

США и их союзники не могут прекратить атаки движения "Ансар Алла" (хуситов), контролирующего значительную часть Йемена, на суда и военные корабли в Красном море.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, союзники используют для этого все свое дорогостоящее оборудование, однако добиться результата не удается.

Командующий флотилией США в Красном море контр-адмирал Марк Мигес признал, что Штатам предстоит еще много работы по вопросу действий хуситов.

Как заявил агентству неназванный американский военный чиновник, сдерживание хуситов обходится США очень дорого и является для них убыточным.

Также по мнению неназванного западного чиновника, хуситы смогут наносить удары по судам и военным кораблям в Красном море в нынешнем темпе еще несколько месяцев.

Если из-за атак хуситов погибнут иностранные военные, то США могут перейти к атакам на лидеров движения, отмечает агентство.