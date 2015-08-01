​СМИ: США и страны ЕС будут совместно бороться с ИГ в Ливии

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Сотни британских военнослужащих готовы отправиться в Ливию для участия в международной миссии по оказанию помощи в стабилизации ситуации в Северной Африке и борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно источникам Times, в операции примут участие также военнослужащие из Италии, Франции, Испании, Германии и США. Коалиция получила название "P3+5" и намерена вести свою работу в кооперации с властями Евросоюза и ООН. Главной целью кампании станет политическая поддержка ливийских властей путем восстановления государственных институтов и осуществления подготовки сотрудников местных служб безопасности. "Цель сформировать единое правительство, что казалось невозможным с момента падения режима Муаммара Каддафи четыре года назад, похоже, сейчас близка к осуществлению", - приводит газета слова британских и ливийских военных представителей.

"Резолюция Совета Безопасности ООН будет направлена на санкционирование интервенции в Ливию с целью помочь в подготовке и проведении консультаций местной полиции, армии и береговой охраны", - говорится в публикации Times.

Не исключается также нанесение авиаударов по объектам ИГ в Ливии при участии ВВС США и Франции. "Вы сможете увидеть подвижки к концу августа. После этого все будет развиваться очень стремительно", - добавил источник газеты в британских правительственных кругах.