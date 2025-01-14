О нас

СМИ: США хотят ареста активов РФ как рычага давления при переговорах по Украине

СМИ: США хотят ареста активов РФ как рычага давления при переговорах по Украине Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпринимает последнюю попытку конфисковать сотни миллиардов долларов Центробанка России.
Другие страны
14 января 2025 г. 11:30
СМИ: США хотят ареста активов РФ как рычага давления при переговорах по Украине

Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпринимает последнюю попытку конфисковать сотни миллиардов долларов Центробанка России.

Как передаеn Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации.

Отмечается, что помощники Байдена работают над тем, чтобы убедить европейских партнеров поддержать перевод около $300 млрд замороженных в европейских банках активов РФ на новый эскроу-счет, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения.

Один из высокопоставленных чиновников администрации заявил, что арест активов станет простым посланием Москве - "если вы хотите вернуть свои деньги, то придется обсудить".

Инициатива обсуждалась с командой избранного президента США Дональда Трампа, которая в целом поддерживает эту стратегию, полагая, что изъятые деньги могут дать России новый стимул сесть за стол переговоров, подчеркивает телеканал.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: Первым шагом перемирия Израиля и ХАМАС освобождение трех заложников
СМИ: Первым шагом перемирия Израиля и ХАМАС освобождение трех заложников
14 января 2025 г. 11:24
Блинкен предложит ввести военный контингент ряда стран в сектор Газа
Блинкен предложит ввести военный контингент ряда стран в сектор Газа
14 января 2025 г. 11:13
Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до $250-275 млрд
Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до $250-275 млрд
14 января 2025 г. 10:53
В аэропорту Нижнекамска введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Нижнекамска введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов
14 января 2025 г. 09:43
Дональд Трамп рассказал как собирается завершить конфликты в Украине и в Газе
Дональд Трамп рассказал как собирается завершить конфликты в Украине и в Газе
14 января 2025 г. 09:11
Трамп: Байден довел внешнюю политику США до низшей точки в истории страны
Трамп: Байден довел внешнюю политику США до низшей точки в истории страны
14 января 2025 г. 08:57
В США продажи китайских авто достигли исторического максимума
В США продажи китайских авто достигли исторического максимума
14 января 2025 г. 07:39
Южная Корея зафиксировала запуск нескольких ракет из КНДР
Южная Корея зафиксировала запуск нескольких ракет из КНДР
14 января 2025 г. 06:20
Багдад и Лондон подпишут соглашения о стратегическом партнерстве и безопасности
Багдад и Лондон подпишут соглашения о стратегическом партнерстве и безопасности
14 января 2025 г. 05:12
Байден и эмир Катара обсудили прекращение огня в Газе
Байден и эмир Катара обсудили прекращение огня в Газе
14 января 2025 г. 04:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi