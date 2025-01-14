СМИ: США хотят ареста активов РФ как рычага давления при переговорах по Украине

Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпринимает последнюю попытку конфисковать сотни миллиардов долларов Центробанка России.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпринимает последнюю попытку конфисковать сотни миллиардов долларов Центробанка России.

Как передаеn Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации.

Отмечается, что помощники Байдена работают над тем, чтобы убедить европейских партнеров поддержать перевод около $300 млрд замороженных в европейских банках активов РФ на новый эскроу-счет, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения.

Один из высокопоставленных чиновников администрации заявил, что арест активов станет простым посланием Москве - "если вы хотите вернуть свои деньги, то придется обсудить".

Инициатива обсуждалась с командой избранного президента США Дональда Трампа, которая в целом поддерживает эту стратегию, полагая, что изъятые деньги могут дать России новый стимул сесть за стол переговоров, подчеркивает телеканал.