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СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов

СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов

Администрация президента США Дональда Трампа готовится вывести Китай из списка валютных манипуляторов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки документа.

Решение будет принято в ближайшее время по итогам публикации отчета, где будет сделан вывод, что КНР не является валютным манипулятором. Публикация этого отчета затянулась из-за задержек реализации первой фазы торговой сделки с Китаем, добавляет издание.США причислило Китай к валютным манипуляторам 5 августа прошлого года и потребовало от него более прозрачной валютной политики. КНР эти обвинения отвергала.
Подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с этой целью Штаты 13-15 января. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.
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