СМИ: США готовятся помочь Украине отвоевать Крым

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность усиления наступательных возможностей Украины, чтобы помочь ей наносить удары по российским войскам в оккупированном Крыму.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность усиления наступательных возможностей Украины, чтобы помочь ей наносить удары по российским войскам в оккупированном Крыму.

Как передает Report , об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Вашингтон в течение многих лет отказывается признавать российскую аннексию Крыма, и даже после начала полномасштабной войны в Украине все еще придерживается жесткой линии, не поставляя дальнобойное вооружение, которое может поразить российские базы на полуострове.

По данным источников NYT, сейчас эта линия начинает смягчаться. После нескольких месяцев переговоров с украинскими официальными лицами администрация Байдена склоняется к тому, что Киеву нужны средства для ударов по российским базам, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.

В частности, по словам источников, у президента США уверены, что удары по россиянам в Крыму укрепят позиции украинской стороны на любых будущих переговорах. А в последние месяцы опасения того, что Кремль в ответ может применить тактическое ядерное оружие, рассеялись. Издание пишет, что прямо сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов - помощь Украине в освобождении полуострова, который руководство России рассматривает как элемент "восстановления былой славы".

С украинской стороной обсуждается возможность использования различного американского оружия - от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley. Не исключено, что Вооруженные силы Украины попробуют взять под контроль "сухопутный коридор", функционирующий как маршрут снабжения оккупационных войск через Мелитополь и Мариуполь.

В то же время пока Байден не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности. Хотя NYT подчеркивает, что решением передать боевые машины Bradley американская сторона приблизилась к тому, чтобы помочь непосредственно в наступлении в направлении Крыма.

По мнению бывшего главнокомандующего армией США в Европе Бена Ходжеса, в ближайшие месяцы Bradley могут помочь в перекрытии "сухопутного коридора".

А старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Дж. Джонс полагает, что Украина может использовать эти боевые машины для переброски войск по основным дорогам, таким как М14, которая соединяет Херсон, Мелитополь и Мариуполь.

"Украинская пехота, продвигающаяся через эти районы, столкнется со значительным огнем с российских позиций, но Bradley обеспечат полезную огневую мощь и защиту войск", - добавил он.

По мнению правительственных и независимых аналитиков, вместе с британскими танками, а также бронемашинами, которые согласились передать Франция и Германия, Bradley станут авангардом бронетанковых войск, которые Украина может использовать в контрнаступлении этой зимой или весной.