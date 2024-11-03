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СМИ: США готовятся к попыткам дестабилизации со стороны других стран после выборов

СМИ: США готовятся к попыткам дестабилизации со стороны других стран после выборов Вашингтонская администрация готовится к тому, что после всеобщих выборов и до инаугурации нового американского президента другие государства якобы могут предпринять попытки дестабилизировать ситуацию в США.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 04:07
СМИ: США готовятся к попыткам дестабилизации со стороны других стран после выборов

Вашингтонская администрация готовится к тому, что после всеобщих выборов и до инаугурации нового американского президента другие государства якобы могут предпринять попытки дестабилизировать ситуацию в США.

Как передает Report, с таким утверждением выступила газета The Washington Post (WP).

По версии ее источников из числа американских должностных лиц, "администрация президента США Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности к попыткам из-за рубежа угрожать Соединенным Штатам или дестабилизировать ситуацию в них в период передачи полномочий новому президенту". Американские чиновники стремятся предотвратить "попытки воспользоваться периодом уязвимости, который еще более опасен из-за чрезвычайной политической поляризации" в США, утверждает издание.

Как следует из материала, Пентагон "готовится к ряду вариантов развития событий, которые якобы могут иметь место после для выборов и до инаугурации следующего президента 20 января".

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Харрис сейчас занимает пост вице-президента США.

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