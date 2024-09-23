СМИ: США готовят санкции против основателя правящей партии Грузии

Власти США намерены ввести санкции против основателя и почетного председателя грузинской правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.

Власти США намерены ввести санкции против основателя и почетного председателя грузинской правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция "Голос Америки".

По данным источников среди американских чиновников, власти США полагают, что действия Иванишвили способствовали получению российскими компаниями упрощенного доступа к грузинскому рынку, а также препятствовали курсу Тбилиси на вступление в ЕС и НАТО. В случае введения санкций активы политика в США (при их наличии) будут заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ним бизнес. Кроме того, Иванишвили может быть запрещен въезд на территорию США.

Точные сроки введения санкций против основателя грузинской правящей партии не раскрываются.

Отношения Грузии с США и ЕС ухудшились на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае. Госдеп заявил, что в связи с принятым законом вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента, их родственников и представителей правоохранительных органов.