СМИ: США готовят санкции против Ирана из-за поставок России оружия

США планируют ужесточить санкции против Ирана за помощь России. Речь идет о том, что Тегеран хочет отправить Москве баллистические ракеты.

США планируют ужесточить санкции против Ирана за помощь России. Речь идет о том, что Тегеран хочет отправить Москве баллистические ракеты.

Как передает Report, об этом пишет Politico .

"Мы совершенно точно собираемся наложить санкции на любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев", - заявил чиновник администрации президента США.

Издание отмечает, что администрация Джо Байдена в прошлом разглашала информацию о продаже Ираном оружия в РФ и давала понять, что это приведет к санкциям.

Чиновник не сообщил, о каких санкциях идет речь, но, скорее всего, в них войдут экономические ограничения и меры экспортного контроля. Это должно быть направлено против третьих сторон, помогающих Ирану и России.