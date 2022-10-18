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СМИ: США готовят санкции против Ирана из-за поставок России оружия

СМИ: США готовят санкции против Ирана из-за поставок России оружия США планируют ужесточить санкции против Ирана за помощь России. Речь идет о том, что Тегеран хочет отправить Москве баллистические ракеты.
Другие страны
18 октября 2022 г. 01:24
СМИ: США готовят санкции против Ирана из-за поставок России оружия

США планируют ужесточить санкции против Ирана за помощь России. Речь идет о том, что Тегеран хочет отправить Москве баллистические ракеты.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

"Мы совершенно точно собираемся наложить санкции на любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев", - заявил чиновник администрации президента США.

Издание отмечает, что администрация Джо Байдена в прошлом разглашала информацию о продаже Ираном оружия в РФ и давала понять, что это приведет к санкциям.

Чиновник не сообщил, о каких санкциях идет речь, но, скорее всего, в них войдут экономические ограничения и меры экспортного контроля. Это должно быть направлено против третьих сторон, помогающих Ирану и России.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "ABŞ Rusiyaya yardım etdiyinə görə İrana sanksiya tətbiq edəcək"

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