СМИ: США готовят санкции против 15 венесуэльских чиновников

Соединенные Штаты ведут подготовку новых санкций против венесуэльских граждан, связанных с президентом республики Николасом Мадуро.

Соединенные Штаты ведут подготовку новых санкций против венесуэльских граждан, связанных с президентом республики Николасом Мадуро.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его сведениям, ограничительные меры Минфина США будут направлены против 15 человек. По версии ведомства, они препятствовали проведению свободных и честных президентских выборов в Венесуэле. Среди тех, кто подпадет под санкции, числятся сотрудники избирательных органов, разведки и судов.

Вашингтон может объявить о новых рестрикциях уже на этой неделе, уточнило агентство.

Напомним, что 2 сентября США арестовали в Доминиканской Республике самолет Мадуро и переправили его в штат Флорида. МИД Венесуэлы назвал этот шаг пиратством.