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СМИ: США готовят санкции против 15 венесуэльских чиновников

СМИ: США готовят санкции против 15 венесуэльских чиновников Соединенные Штаты ведут подготовку новых санкций против венесуэльских граждан, связанных с президентом республики Николасом Мадуро.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 05:23
СМИ: США готовят санкции против 15 венесуэльских чиновников

Соединенные Штаты ведут подготовку новых санкций против венесуэльских граждан, связанных с президентом республики Николасом Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, ограничительные меры Минфина США будут направлены против 15 человек. По версии ведомства, они препятствовали проведению свободных и честных президентских выборов в Венесуэле. Среди тех, кто подпадет под санкции, числятся сотрудники избирательных органов, разведки и судов.

Вашингтон может объявить о новых рестрикциях уже на этой неделе, уточнило агентство.

Напомним, что 2 сентября США арестовали в Доминиканской Республике самолет Мадуро и переправили его в штат Флорида. МИД Венесуэлы назвал этот шаг пиратством.

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