​СМИ: США готовят новые санкции против Кубы

Администрация США готовится ввести новые санкции в отношении Кубы за поддержку правительства Венесуэлы, оказываемую властями островного государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса.

"Мы всегда пытаемся найти способы оказания давления [на Кубу], так как мы не наблюдаем никаких улучшений в поведении [этой страны] относительно как Венесуэлы, так и прав человека в целом", - приводит агентство слова Абрамса. По данным агентства, о новых санкциях в отношении островного государства будет объявлено в ближайшие недели. Как ожидается, ограничительные меры коснутся туристического и нефтяного секторов Кубы. Под удар в том числе попадут поставки в Гавану нефти, осуществляемые Венесуэлой.

Как отмечает Reuters, Вашингтон недоволен тем, что его политика оказания максимального давления на Каракас с целью свержения президента Николаса Мадуро не приносит результатов. В связи с этим США готовятся предпринять дополнительные действия, включающие в себя как введение новых американских санкций, так и попытки убедить своих европейских и латиноамериканских партнеров в необходимости применения ограничительных мер с их стороны.