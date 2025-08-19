СМИ: США, Европа и Украина создали комиссию по гарантиям безопасности

США, Европа и Украина создали комиссию, которая сформирует предложение по гарантиям безопасности Киеву.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, "высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран, как ожидается, в ближайшие дни будут работать над детальным предложением по гарантиям безопасности" Киеву. Как отметили источники портала, главой комиссии стал госсекретарь США, врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио.

Портал также отмечает, что президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным 18 августа отметил необходимость его двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения территориальных вопросов. При этом он призвал российского коллегу "быть реалистом" в обсуждении этой проблематики.