СМИ: США думают над размещением беспилотников в Африке для борьбы с ИГ

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Власти США ведут переговоры с рядом государств Северной Африки по размещению на их территории беспилотников для наблюдения за деятельностью радикальной группировки "Исламское государство" в Ливии. Об этом как сообщает РИА Новости пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Сейчас мы пытаемся справиться с некоторыми проблемами в области разведки", — заявил изданию высокопоставленный чиновник на условиях анонимности. По его словам, база в Северной Африке, расположенная недалеко от укрытий боевиков-исламистов в Ливии, поможет США "заполнить пробелы по поводу того, что там происходит".

С какими африканскими странами пытается договориться США, не уточняется. Как сообщает издание, пока ни одно государство в регионе не дало согласие на размещение базы американских беспилотников. Власти этих стран, как сообщил изданию источник, опасаются, что если они примут предложение Вашингтона, ИГ будет проводить атаки непосредственно против них.

Чиновник не исключил, что если разрешение на размещение базы будет получено, впоследствии она может использоваться и для проведения авиаударов против ИГ на территории Ливии.

Террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии.

По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров - террористы объявили о создании так называемого "Халифата" с собственными законами и органами власти. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются - от 50 до 200 тысяч боевиков. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США (пока ограничивается ударами с воздуха), а также курды и ливанские и иракские шиитские ополченцы. В результате боевых действий сотни тысяч мирных жителей погибли и несколько миллионов стали беженцами.