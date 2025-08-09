СМИ: США достигли прогресса на переговорахс Киевом и союзниками по НАТО по урегулированию в Украине

О нас

9 августа 2025 г. 23:05
Администрация США сумела достичь значительного прогресса на переговорах по урегулированию украинского кризиса с представителями Киева и союзниками по НАТО в Великобритании.

Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

"Американский чиновник сообщил мне, что сегодняшние многочасовые встречи в преддверии встречи президента (США Дональда) Трампа и президента (России Владимира) Путина на Аляске позволили добиться значительного прогресса в достижении цели президента Трампа положить конец войне на Украине", - написал он в соцсети X.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что представители США, Украины и ряда европейских стран проведут в эти выходные встречу в Великобритании для согласования позиции в преддверии саммита лидеров США и России.

Ранее Трамп сообщил, что проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа.

